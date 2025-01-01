C начала лета ритуальные услуги в Прикамье выросли в цене на 4,4% Заметно подорожали и экскурсии Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермьстате, за июнь 2025 года в Пермском крае зафиксирован рост цен на услуги, составивший 0,8%. С начала года этот показатель увеличился более чем на 6,5 п.п.

Среди бытовых услуг наибольший рост цен отмечен на ритуальные услуги (4,4%), ремонт бытовой техники (1,7%) и ремонт жилья (1,1%).

Также в июне выросла стоимость экскурсий (7,2%), медицинских услуг (2,9%), услуг учреждений культуры (2,4%) и ветеринарных услуг (1,2%).

В то же время наблюдалось снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги (0,6%), услуги в области зарубежного туризма (1,5%) и проезд ж/д транспортом (1,3%).

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в июне 2025 года составил 100,5%.

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