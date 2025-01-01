Цены на импортные автомобили в Пермском крае пошли вниз Причём и на новые, и на подержанные Поделиться Твитнуть

В июне 2025 года цены на непродовольственные товары в Пермском крае показали снижение на 0,02% по сравнению с маем 2025 года. С декабря 2024 года общий рост цен в этой категории составил незначительные 0,75%. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Пермьстате.

На динамику индекса цен непродовольственной группы наибольшее влияние оказало снижение цен на средства связи (на 4,9%), электротовары и бытовые приборы (от 2,1% до 4,6%), персональные компьютеры (на 2,9%), товары для сада и огорода (на 2,5%), а также инструменты и оборудование (на 1,1%).

Отмечено снижение цен на импортные легковые автомобили, как новые (на 0,8%), так и бывшие в употреблении (на 1,8%). Индекс цен на лекарства составил 100,6%, в том числе на ЖНВЛП — 100,7%. Медицинские товары подорожали на 0,6%, а перевязочные материалы — на 2,3%.

В течение месяца наблюдался рост цен на все виды автомобильного топлива. Газовое моторное топливо подорожало на 1,6%, а бензин различных марок — на 0,6-0,8%.

Отдельные виды одежды и обуви для детей, женщин и мужчин, а также трикотажные изделия, показали рост цен в диапазоне от 0,1% до 5,3%. Также выросла стоимость мебели (на 0,4%), галантерейных товаров (на 0,6%), моющих и чистящих средств (на 1%), парфюмерно-косметических товаров (на 1,5%), ювелирных изделий (на 1,9%) и телерадиотоваров (на 3,3%).

В целом, в июне 2025 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае составил 100,5%.

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