За месяц в Прикамье на 10-18% подорожали картофель, морковь и огурцы Подешевели яйца и фрукты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермьстате, в июне 2025 года в Пермском крае отмечен рост цен на продовольственные товары на 0,61%. С начала 2025 года продукты питания в регионе подорожали в общей сложности на 4,8%.

В июне зафиксировано повышение цен на сырокопчёную колбасу (на 2,3%), кальмары (на 4,1%), свежую, охлаждённую, солёную, маринованную и копчёную рыбу (на 3,1-4,3%), деликатесные рыбные продукты (на 3,4%), рыбное филе (на 1,4%), детские творожки (на 3,4%), творожные сырки (на 2,8%), творог (на 1%), шоколад (на 6,1%), мягкие глазированные конфеты (на 2,3%), торты (на 2,3%), кофе (на 3,1%), какао (на 1,7%), пакетированный чёрный чай (на 1,1%), горох и фасоль (на 5,1%), овсяную и перловую крупу (на 2,7%), макаронные изделия (на 1,5%).

В то же время, произошло снижение цен на детское молоко (на 3,6%), томатные консервы (на 4%) и куриные яйца (на 8,9%). На 1-2% подешевели зелёный чай, сосиски, сардельки, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, мясо индейки, шлифованный рис, рыбные консервы и мороженые креветки.

Стоимость овощной продукции претерпела значительные изменения. Лидерами по росту цен стали картофель, морковь и огурцы.

Большая часть фруктов и цитрусовых подорожала (на 0,4-8,9%). Исключением стали замороженные ягоды, виноград и бананы, цены на которые снизились в диапазоне 0,8-4,7%.

В целом, индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в июне 2025 года составил 100,5%.

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