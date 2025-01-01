В аэропорту Перми задерживаются рейсы в Москву, Новый Уренгой и Нижневартовск Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Большое Савино задерживаются вылеты рейсов в Москву, Новый Уренгой и Нижневартовск. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс ДР-434 авиакомпании «Победа» во Внуково задержан с 6 утра до 16:00.

Рейс ЮВ 237 авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Новый Уренгой планировался сегодня в 8:20, однако вылет перенесён пока до 13:10.

На три часа, до 18:30, задерживается вылет самолёта в Нижневартовск (рейс ЮВ 251 авиакомпании «ЮВТ Аэро»)

На прилёт задержаны рейсы из Нижневартовска (ЮВ 252, на 5,5 часов). Почти на 3,5 часа задерживается прибытие воздушного судна из Нового Уренгоя.

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