Александр Березнин ушёл с поста замминистра ЖКХ Прикамья В этой должности он проработал менее года Поделиться Твитнуть

В Министерстве ЖКХ Пермского края произошла ещё одна кадровая перестановка — свой пост оставил заместитель министра и начальник управления теплоэнергетики, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Березнин. Информация о нём отсутствует на официальном сайте министерства. На это первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Березнин проработал в этой должности менее года, начиная с ноября 2024 года.

До прихода в министерство Александр Березнин занимал должность заместителя начальника по тылу в Пермском институте ФСИН России. Также некоторое время исполнял обязанности руководителя этого учебного заведения.

С начала текущего года это уже не первый случай увольнения заместителя министра в данном ведомстве. Ранее министерство покинули Андрей Летов, занимавший пост замминистра, а также Антон Ильюшин, начальник отдела электроснабжения. Оба нашли работу в администрации Перми, где в настоящее время трудится бывший министр ЖКХ Артём Балахнин.

Стоит отметить, что в начале года контроль над коммунальным сектором перешёл к вице-премьеру Андрею Алякринскому. Андрей Кокорев, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства, стал советником губернатора, а пост министра заняла Наталья Киселёва, ранее работавшая в фонде капитального ремонта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.