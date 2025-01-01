Перейти на фриланс в Пермском крае хотели бы 39% работников 13% фрилансеров планируют вернуться в наём Поделиться Твитнуть

В Пермском крае всё больше людей выбирают фриланс, привлечённые гибким графиком, независимостью и возможностью работать удалённо. Однако стабильный доход и соцпакет продолжают быть важными факторами для многих, удерживая их в традиционном найме. Согласно совместному исследованию Росгосстраха и hh.ru, 55% жителей региона работают по найму, 11% — фрилансеры, 9% совмещают оба формата, а 5% занимаются собственным бизнесом.

Наибольшая доля наёмных работников занята в промышленности (76%), торговле (74%) и охранных структурах (71%). Фрилансеры же чаще встречаются в искусстве и развлечениях, маркетинге и IT (34%, 34% и 24% соответственно).

Интересно, что 16% жителей Пермского края перешли с фриланса обратно в наём. Основные сложности при этом — адаптация к фиксированному графику (49%), возвращение к рутине и ограничениям (40%), а также дискомфорт из-за потери независимости (35%).

Обратно, из найма во фриланс, перешли 8% опрошенных. Здесь главные проблемы — нестабильный доход (66%), поиск клиентов (55%) и риск недобросовестных заказчиков (42%). Кроме того, отсутствие соцгарантий и стабильности является серьёзной проблемой для 41% перешедших во фриланс.

Мария Игнатова из hh.ru отмечает, что отсутствие соцгарантий особенно чувствительно для соискателей 25-35 лет (49%). Более старшее поколение (45-54 лет) реже испытывает трудности из-за этого (36%). Опыт и связи позволяют им увереннее чувствовать себя на рынке труда. Молодёжь чаще сталкивается с поиском клиентов (67% среди 18-24-летних против 45% среди старше 45 лет).

13% фрилансеров планируют вернуться в наём, причём каждый четвёртый из них — представитель рабочих профессий. Несмотря на популярность фриланса в IT, 18% желающих вернуться в наём — айтишники, а 14% — юристы. Главные мотивы — стабильная зарплата (80%), баланс между работой и личной жизнью (52%) и соцзащита (45%).

В то же время 39% опрошенных хотят перейти на фриланс, привлечённые гибким графиком (82%), возможностью работать из любой точки (79%) и самостоятельно регулировать нагрузку (50%). Независимая работа особенно интересна сотрудникам медицины и фармацевтики (55%), торговли (49%) и сферы закупок (49%).

Вопрос посещения офиса остаётся актуальным. 13% удалённых сотрудников готовы вернуться к очной работе, 27% предпочитают удалёнку, а 28% — гибридный формат. Офисную работу чаще выбирают сотрудники сферы безопасности (34%). Треть айтишников поддерживают частичный возврат в офис, а 39% специалистов из маркетинга и рекламы нацелены на полную удалёнку.

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