В Перми прокуратура добивается пресечения дистанционной продажи SIM-карт Поделиться Твитнуть

В ходе прокурорской проверки в Дзержинском районе Перми были обнаружены сайты, предлагающие дистанционную продажу SIM-карт без необходимости предъявления удостоверения личности.

Реализация SIM-карт в обход паспортного контроля и договорных обязательств противоречит законодательству. Анонимно приобретённые номера телефонов могут быть использованы в преступных целях.

Статистика показывает, что значительная часть преступлений, связанных с кражей денег с банковских счетов и использованием современных технологий связи, совершается с применением незарегистрированных SIM-карт.

С целью блокировки доступа к этим нелегальным онлайн-платформам прокурор обратился с иском в Дзержинский районный суд Перми, который удовлетворил требования.

После того как решение суда вступит в силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

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