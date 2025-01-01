Сын пермского депутата Владимира Плотникова защитил кандидатскую диссертацию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Рустам Плотников стал кандидатом экономических наук. Как сообщила пресс-служба Пермского политеха, Плотников успешно защитил диссертацию «Разработка системы оценки инвестиционной привлекательности отрасли в региональном аспекте (на примере обрабатывающей промышленности)».

Научное руководство диссертацией осуществляла Ирина Елохова, заведующая кафедрой «Экономика и финансы».

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», Рустам Плотников является сыном влиятельного депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова.

Рустам Плотников получил диплом Пермского государственного национального исследовательского университета в 2018 году по специальности «Государственное и муниципальное управление», а в 2020 году окончил магистратуру в том же учебном заведении. Затем он продолжил обучение в аспирантуре Пермского политеха и после её окончания занял должность ассистента на кафедре «Экономика и финансы». Параллельно с академической карьерой он полностью вышел из предпринимательской деятельности.

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