Пермский «Молот» первый матч чемпионата ВХЛ проведёт на выезде 4 сентября Дома пермяки впервые сыграют 14 сентября Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Лига ВХЛ опубликовала официальный календарь OLIMPBET Чемпионата России сезона 2025/26. В турнире примут участие 32 команды из 26 субъектов Российской Федерации. В предстоящем сезоне лига лишилась одного участника — «Юнисон-Москва», базировавшегося в Москве. В рамках регулярного этапа каждая команда сыграет по одному матчу дома и на выезде против каждого из соперников. Таким образом, каждая команда проведёт в регулярном чемпионате 62 игры.

Пермский «Молот» откроет новый сезон 4 сентября выездной игрой против «Южного Урала» в Орске. Болельщики смогут увидеть команду в Перми 14 сентября — «Молот» встретится с «Олимпией» из Кирово-Чепецка.

Старт регулярного чемпионата намечен на 1 сентября, а его завершение — на 18 марта. Игры плей-офф продлятся до конца мая. За весь чемпионат будет сыграно в общей сложности 992 матча.

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