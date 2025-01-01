Пресечён ввоз в Пермский край потенциально опасной продукции из Узбекистана Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Пермском крае специалисты Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз 175 кг продукции животноводства, не имеющей сопроводительных документов, из Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, 15 июня в международном аэропорту Перми (Большое Савино) сотрудники, осуществляя ветеринарный контроль, обнаружили попытку ввоза продукции животного происхождения, что запрещено, согласно действующим инструкциям. Мера направлена на защиту территории страны от распространения инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных.

В ходе проверки было установлено, что в ручной клади гражданина, прибывшего авиарейсом из Узбекистана, находилась молочная продукция домашнего производства (без заводской упаковки, информации о производителе, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения) общим весом 1,986 кг.

Потенциально опасная продукция была конфискована и уничтожена в соответствии с установленным порядком взаимодействия с АО «Международный аэропорт «Пермь».

8 июля 2025 года гражданин Узбекистана был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6, и ему был назначен штраф.

С начала 2025 года Управлением было изъято и уничтожено в общей сложности 175 кг продукции животного происхождения, ввезённой из Азербайджана и Узбекистана (включая 51,242 кг мясной продукции, 92,156 кг молочной продукции и 31,683 кг продукции пчеловодства).

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