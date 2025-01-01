Вузы Пермского края готовы принять на целевое обучение более 1,6 тысячи студентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В высших учебных заведениях Пермского края продолжается приём документов от абитуриентов. К настоящему моменту зарегистрировано свыше 46 тыс. заявлений. Один из вариантов поступления — целевое обучение. Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, для «целевиков» предусмотрен отдельный конкурс в рамках квоты, выделенной из общего количества бюджетных мест. В университетах Пермского края выделено более 1,6 тыс. мест для целевого набора.

По информации краевого министерства образования, поступление на целевое обучение даёт возможность выпускникам школ одновременно с выбором специальности и вуза определиться с будущим работодателем, который гарантирует трудоустройство и оказывает материальную помощь в период обучения.

Все работодатели предоставляют информацию о социальных гарантиях, мерах поддержки, включая финансовую, на время обучения будущих сотрудников, возможностях прохождения стажировок, а также об условиях приёма на работу и дальнейшей деятельности.

Абитуриенту необходимо выбрать работодателя и оформить заявку на заключение целевого договора при подаче документов в вуз. Подписание договора с заказчиком возможно только после зачисления студента в учебное заведение.

После окончания учёбы выпускник обязан отработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трёх лет.

Напоминаем, приём заявлений от абитуриентов, поступающих на целевое обучение на основе внутренних экзаменов, осуществляется до 20 июля, а для поступающих по результатам ЕГЭ — до 25 июля. Подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие можно через платформу «Работа России».

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