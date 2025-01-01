Мэр Перми встретился с руководителем китайской фирмы «Юнь Чоу» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл деловую встречу с Шэн Личжуном, главой технологической фирмы «Юнь Чоу» из города-побратима Хух-Хото в КНР, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фирма «Юнь Чоу» взаимодействует с Пермской ЦБК с 2021 года и проявляет интерес к укреплению экономических связей с Пермью. «Этот визит — закономерный результат нашей планомерной работы по развитию партнёрства. Мы развиваем сотрудничество не только в экономической, но и в гуманитарной сфере. В прошлом году подписали соглашение между средней школой №2 Хух-Хото и пермским лицеем №4, что открыло возможности для образовательных обменов. В этом году состоялась онлайн-встреча специалистов библиотек наших городов, где они поделились профессиональным опытом», — отметил Соснин.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества, в частности, новые промышленные проекты в Перми, которые могут создать новые рабочие места и способствовать росту местной экономики.

Пермь активно развивает восточное направление международного сотрудничества. Хух-Хото — уже четвёртый китайский город-партнёр, с которым Пермь строит партнёрские отношения. В их числе также Циндао, Чанчжоу и Цзуньи.

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