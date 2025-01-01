Состав пермского «Молота» пополнил защитник Василий Шумилов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с защитником Василием Шумиловым, об этом сообщили в пресс-службе команды.

Василий — воспитанник пермской хоккейной школы. Его становление проходило в «Молоте», где он выступал в юношеских командах, прежде чем присоединиться к системе «Салавата Юлаева».

В 2019 году состоялся его дебют в МХЛ в составе «Толпара». В общей сложности в Молодёжной хоккейной лиге он сыграл 211 игр, отметившись 85 (18+67) очками и показателем полезности «+49».

На взрослом уровне он впервые вышел на лёд в сезоне 2023/24 в составе «Северстали» из Череповца, где в 11 играх заработал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-8».

В OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиге он играл за «Буран», а также за ХК «Торпедо-Горький», с которым завоевал Кубок Чемпиона России.

В общей сложности в OLIMPBET Чемпионате России ВХЛ 21-летний защитник провёл 85 матчей, набрав 20 (3+17) очков при показателе полезности «+8».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.