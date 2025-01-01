Доходность квартир на «вторичке» в Перми выше, чем среднем по России Рентабельности аренды жилья выросла в большинстве регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты аналитического портала «Мир квартир» провели исследование с целью определения рентабельности приобретения жилья для последующей сдачи в аренду и динамики этого показателя. Результаты свидетельствуют, что доходность от сдачи квартир в аренду значительно уступает процентным ставкам по банковским депозитам. Однако, по сравнению с предыдущим годом, наблюдается незначительное увеличение доходности.

В Перми, по данным портала, например, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 5,9 млн руб., а средняя ежемесячная арендная плата — 34 тыс. руб. При таких показателях доходность недвижимости оценивается в 7% годовых, а срок окупаемости — в 14,4 года. В прошлом году доходность вторичного жилья в краевом центре составляла 6,6%, а срок окупаемости превышал 15 лет.

Стоит отметить, что расчёты не учитывали налоговые обязательства арендодателя, а также затраты на поиск арендаторов, ремонт и другие сопутствующие расходы.

Наиболее выгодными для владельцев оказались квартиры в Астрахани, где доходность достигла 9% годовых, а окупаемость — 11,2 года. Высокие показатели также зафиксированы в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года) и Грозном (8,4% и 11,9 года).

Менее всего прибыльным является приобретение квартир для сдачи в аренду в Москве, что обусловлено высокой стоимостью жилья, затрудняющей окупаемость за счёт арендной платы. Доходность в столице составляет в среднем 3,8% годовых, а окупаемость — 26,4 лет. Схожая ситуация наблюдается в Белгороде (4,3% и 23 года) и Санкт-Петербурге (4,9% и 20,4 года).

В среднем по России, при стоимости квартиры на вторичном рынке в 6,4 млн руб. и ежемесячной арендной ставке в 33,5 тыс. руб., доходность жилья составляет 6,3%, а срок окупаемости — 16 лет. В прошлом году эти показатели были ниже: доходность — 5,6% годовых, окупаемость — 17,9 лет.

«Повышение рентабельности аренды жилья обусловлено значительным ростом цен на аренду — на 23% за год, в то время как стоимость квартир увеличилась всего на 9%», — поясняет Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».

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