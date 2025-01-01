Из-за ДТП на Коммунальном мосту в Перми образовалась большая пробка
Перекрыты полосы в направлении выезда из центра города
В Перми вечером 15 июля произошло ДТП на Коммунальном мосту. Как сообщает ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», перекрыты обе полосы в направлении выезда из центра города.
Для устранения последствий инцидента предпринимаются необходимые действия: скорректированы алгоритмы работы светофоров на ул. Попова и на пересечении улиц Спешилова и Борцов Революции.
Движение маршрутных автобусов № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 46, 49, 53 и 60 существенно затруднено.
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