Алёна Бронникова Цены за комнаты в Перми снизились за год на 8,9% Аналитики зафиксировали спад спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми средняя цена за комнату в июле составила 1,38 млн руб. Это на 8,9% ниже, чем годом ранее. Аналитики классифайда «Витрина недвижимости Restate» объясняют это снижением спроса на рынке в связи с насыщением и переизбытком предложения. Подобная ситуация наблюдается и в Красноярске, Уфе и Самаре.

«Покупательская способность населения не поспевала за ростом предложения, в результате чего цены начали корректироваться. Снижение интереса со стороны инвесторов, усилившаяся конкуренция и отсутствие миграционного прироста усилили давление на цены», — сообщают эксперты.

В целом средняя стоимость комнат в городах-миллионерах изменилась за год в диапазоне от -17% (в Красноярске) до +28,5% (в Ростове-на-Дону). Рост цен в ряде городов связан со всплеском спроса на малобюджетное жильё на фоне высокой ипотеки и арендных ставок. В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 5,1 и 1,7% соответственно.

Самые дорогие комнаты оказались в Москве (6,17 млн руб.), Петербурге (2,93 млн руб.) и Казани (2,71 млн руб.). Дешевле всего можно приобрести жильё такого формата в Челябинске (1,04 млн руб.), Воронеже (1,16 млн руб.) и Волгограде (1,17 млн руб.).

По прогнозам аналитиков компании, рост цен на комнаты в самых дорогих мегаполисах в ближайшее время не ускорится, а дальнейшее повышение может быть ограничено уровнем доходов населения. В то же время, в городах со стабильным спросом и умеренным ростом и уровнем цен возможна новая волна интереса со стороны покупателей.

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