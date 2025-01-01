Пермские разработчики создали универсальную платформу для повышения эффективности производства Её уже используют восемь промплощадок Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

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Компания «Смартбэйс» на базе ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» в 2016 году запустила платформу Sbase, которую сегодня используют восемь предприятий Прикамья, ещё две промышленные площадки готовятся к её внедрению.

На старте проекта перед командой стояла задача разработать удобную систему, позволяющую автоматизировать бизнес-процессы и управлять технологической информацией, без использования сложных таблиц Excel.

Платформа Sbase стала универсальной разработкой, которая предлагает решения для автоматизации любых производственных процессов. При этом специфика отрасли и размер организации не имеют значения: платформа уже успешно внедрена на предприятиях машиностроения, производства оптического волокна, химии и других.

Сейчас «Смартбэйс» разрабатывает новые решения для Sbase. В контуре системы планируется объединить множество компаний, что позволит им обмениваться данными, ускорить взаимодействие по закупкам, создаст общую базу данных и упростит обработку претензий. В целом это позволит значительно улучшить характеристики конечной продукции по всей производственной цепочке.

Отметим, что пермская компания «Смартбэйс» занесена в реестр малых технологических компаний (МТК). Его формированием занимается Минэкономразвития России. Компании, обладающие статусом МТК, могут рассчитывать на различные меры поддержки, такие как льготное кредитование, гранты, региональные налоговые льготы, льготные ставки по промышленной ипотеке и т.д.

Из более 5 тыс. российских компаний, внесённых в реестр МТК, более 100 высокотехнологичных предприятий работают на территории Прикамья.

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