В Перми 1645 участков под гаражами оформлены по «гаражной амнистии» Такие данные приводит городской департамент земельных отношений по итогам I полугодия 2025 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Согласно информации, предоставленной департаментом земельных отношений, за первые полгода текущего года в рамках программы «гаражной амнистии» было оформлено 1645 земельных наделов под гаражами. Этот показатель несколько ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зарегистрировано 2112 участков. Однако представители департамента отмечают, что уменьшение количества заявок было предсказуемым, так как значительная часть владельцев уже успела воспользоваться упрощённой процедурой оформления.

В отношении 1584 участков приняты решения о предварительном согласовании. Теперь заявителям необходимо подготовить межевой план и поставить участок на кадастровый учёт. После выполнения этих шагов землю можно будет оформить в собственность.

Закон о «гаражной амнистии» продолжает оставаться одним из наиболее доступных и удобных способов оформления прав на земельные участки под гаражами. Он пользуется постоянным спросом среди жителей Перми. С момента вступления закона в силу, а именно с 1 сентября 2021 года, в Перми по программе «гаражной амнистии» было зарегистрировано 9367 участков, сообщили в департаменте земельных отношений.

В ведомстве также советуют подавать заявления по «гаражной амнистии» через портал «Госуслуги». Электронные заявки обрабатываются быстрее, что позволяет сократить сроки рассмотрения и избежать необходимости предоставления копий дополнительных документов, содержащих персональные данные.

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