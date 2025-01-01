Из федерального бюджета Прикамью выделят более 363 млн рублей на создание глэмпингов

Выплаты утвердило правительство РФ

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Глемпинг, кемпинг, домики в лесу

Фото: freepik.com

Пермскому краю из федерального бюджета выделят 363,7 млн руб. «на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов». Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2025 году на строительство глэмпингов и кемпингов направят 135 млн руб., в 2026 году — 147 млн руб., а в 2027-м — 81,3 млн руб.

Всего субсидии выделят 55 регионам, инвестпроекты которых выбраны в конкурсе минэкономразвития. Общая сумма выплат — 15 млрд руб. Планируется, что в регионах откроется свыше 10 тыс. мест для отдыха туристов.

«Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов», — отмечается на сайте правительства.

Поддержка реализуется в рамках федпроекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в новый нацпроект «Туризм и гостеприимство».

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