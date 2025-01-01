Из федерального бюджета Прикамью выделят более 363 млн рублей на создание глэмпингов Выплаты утвердило правительство РФ Поделиться Твитнуть

Пермскому краю из федерального бюджета выделят 363,7 млн руб. «на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов». Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2025 году на строительство глэмпингов и кемпингов направят 135 млн руб., в 2026 году — 147 млн руб., а в 2027-м — 81,3 млн руб.





Всего субсидии выделят 55 регионам, инвестпроекты которых выбраны в конкурсе минэкономразвития. Общая сумма выплат — 15 млрд руб. Планируется, что в регионах откроется свыше 10 тыс. мест для отдыха туристов.





«Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов», — отмечается на сайте правительства.





Поддержка реализуется в рамках федпроекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в новый нацпроект «Туризм и гостеприимство».

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