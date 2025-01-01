Мошенники обманули жителя Прикамья на 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отделении МВД России «Пермский» ведётся расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Жертвой злоумышленников стал 53-летний местный житель.

По данным полиции, в конце июня мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора мобильной связи. Он убедил мужчину в необходимости продления срока действия его SIM-карты. Легковерный гражданин, не заподозрив обмана, сообщил звонившему коды, пришедшие на его телефон. Вскоре с ним связались лже-представители правоохранительных органов и банковского учреждения, которым потерпевший по своей воле предоставил доступ к экрану своего мобильного устройства и личному кабинету на портале «Госуслуги». Через несколько дней мошенники повторно связались с жителем Пермского муниципального округа. Под предлогом обеспечения безопасности средств, находясь на видеосвязи, мужчина снял со своего счёта 700 тыс. руб., сложил их в коробку и передал прибывшему курьеру. Лишь спустя двое суток мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установление виновных.

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