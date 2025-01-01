В крайизбиркоме рассказали о видеонаблюдении на выборах губернатора Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе предстоящих выборов губернатора Пермского края планируется организовать видеонаблюдение на всех 50 территориальных и 1743 участковых избирательных комиссиях, сообщили в крайизбиркоме.

Установка систем видеофиксации на всех избирательных участках и в помещениях ТИК гарантирует прозрачность и открытость процесса голосования, подсчёта голосов и хранения бюллетеней. Это также позволит оперативно реагировать на любые сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках, отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Подчёркивается, что системы видеозаписи будут вести непрерывную фиксацию происходящего на избирательных участках. С некоторых участков изображение будет транслироваться в центр общественного наблюдения, который будет размещён в одном из центральных мест Перми. В дни голосования любой желающий сможет круглосуточно наблюдать за прямой трансляцией с камер, установленных на избирательных участках, в центре общественного наблюдения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.