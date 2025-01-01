Раскрываемость тяжких преступлений в Соликамском округе Прикамья достигла 100%
Полковник полиции Валерий Ряпосов, возглавляющий отдел МВД России «Соликамский», отчитался об итогах работы местного отдела внутренних дел за первые шесть месяцев 2025 года, об этом пишет в своём Telegram-канале глава округа Александр Русанов.
За период отмечено снижение преступности в округе более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Раскрываемость таких тяжких преступлений, как убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, а также преступлений, связанных с наркотиками, составила 100%.
Руководитель краевого МВД Владислав Толкунов выразил признательность коллегам за добросовестное исполнение обязанностей и вручил награды от ведомства и Законодательного собрания Пермского края.
«От администрации округа вручил благодарственные письма подполковнику Денису Шатрову и майору Татьяне Чимде. Также отметил, что администрация всегда готова к взаимодействию с силовыми структурами в вопросе повышения безопасности жителей», — добавил Русанов.
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