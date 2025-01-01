Раскрываемость тяжких преступлений в Соликамском округе Прикамья достигла 100% Поделиться Твитнуть

фото из Telegram-канала главы Соликамского округа Александра Русанова

Полковник полиции Валерий Ряпосов, возглавляющий отдел МВД России «Соликамский», отчитался об итогах работы местного отдела внутренних дел за первые шесть месяцев 2025 года, об этом пишет в своём Telegram-канале глава округа Александр Русанов.

За период отмечено снижение преступности в округе более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Раскрываемость таких тяжких преступлений, как убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, а также преступлений, связанных с наркотиками, составила 100%.

Руководитель краевого МВД Владислав Толкунов выразил признательность коллегам за добросовестное исполнение обязанностей и вручил награды от ведомства и Законодательного собрания Пермского края.

«От администрации округа вручил благодарственные письма подполковнику Денису Шатрову и майору Татьяне Чимде. Также отметил, что администрация всегда готова к взаимодействию с силовыми структурами в вопросе повышения безопасности жителей», — добавил Русанов.

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