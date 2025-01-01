Сумма неуплаченного налога физлиц в Прикамье составила 2 млрд рублей С начала года в бюджет поступил только 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Согласно данным краевой налоговой службы, общая сумма исчисленного НДФЛ к уплате составляет около 3 млрд руб., однако в бюджет поступил лишь 1 млрд руб. Общая сумма долга по налогам составляет 2 млрд руб.

Руководитель Управления ФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова отметила, что срок уплаты налога на доходы физлиц, подавших декларацию за прошлый год, заканчивается 15 июля.





«Если вы ещё не выполнили свои налоговые обязательства, настало время позаботиться об этом. При откладывании уплаты налога на последний день вы рискуете столкнуться с образованием задолженности и начислением пеней. Убедитесь, пожалуйста, что все ваши налоговые обязательства выполнены», — написала Гурова.





Также Наталья Гурова напомнила, как узнать сумму налога к уплате.





«Достаточно зайти в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Рекомендую вам произвести уплату налога на доходы физических лиц заранее, чтобы избежать неприятных последствий», — добавила руководитель краевой налоговой.

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