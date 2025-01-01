Заключённые в Пермском крае жалуются на невыплату зарплат С начала года рассмотрено 8 подобных жалоб Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года в Государственной инспекции труда Пермского края было рассмотрено 8 жалоб от заключённых, работающих в исправительных колониях. Основная часть этих жалоб касалась вопросов выплаты заработной платы.

По результатам проверок 25 учреждений ФСИН были оштрафованы на общую сумму 1,9 млн руб. за административные правонарушения.

Анализ выявленных нарушений показывает, что наиболее распространёнными проблемами в учреждениях исполнения наказаний являются нарушения в сфере условий труда, организации медицинских осмотров и обучения персонала, а также обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

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