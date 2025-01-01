В Прикамье алкомаркет заставили убрать кондиционеры и вывеску Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению суда, под контролем судебных приставов компания, владеющая сетью магазинов, реализующих алкогольную продукцию, осуществила демонтаж кондиционеров и вывески с наименованием торговой точки, располагавшихся на фасаде жилого многоквартирного дома в Лысьве Пермского края.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону, инициатором обращения в суд стала жительница этого самого дома. Её возмутил факт размещения магазином, арендующим нежилое помещение, сплит-систем и вывески с названием без предварительного согласования с владельцами всех квартир.

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, фасад здания относится к общедомовому имуществу, и его использование возможно только при наличии разрешения, полученного от собственников помещений на общем собрании. Поскольку кондиционеры и рекламная конструкция были установлены без соответствующего разрешения, суд принял сторону истца.

В отделении судебных приставов по городу Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство, обязывающее компанию восстановить первоначальный вид общедомового имущества путём демонтажа двух внешних блоков кондиционеров и рекламной конструкции, а также устранения последствий установки оборудования посредством штукатурки и покраски фасада.

Руководство компании-должника было официально уведомлено о возложенных обязательствах и предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение судебного решения. Предупреждение оказалось действенным: в установленный срок кондиционеры и вывеска были демонтированы, а фасад дома приведён в первоначальное состояние.

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