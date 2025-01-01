В Пермском крае выявлено более 9,6 тысячи тонн зерна с недостоверным декларированием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае выявлено более 9,6 тыс. тонн зерна с недостоверным декларированием. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала года по 14 июля 2025 года Управление Россельхознадзора по Пермскому краю направило 33 предостережения в связи с выявленными нарушениями при декларировании серийно выпускаемого зерна (в том числе пшеницы, овса, ячменя и ржи). Общий объём продукции с нарушениями превысил 9,68 тыс. тонн и включал как продовольственное, так и кормовое зерно.





Одним из случаев стало выявление недостоверного декларирования пшеницы урожая 2024 года, принадлежащей ООО «Меркуши Агро», осуществляющему сельскохозяйственную деятельность в Частинском округе региона. Нарушения установлены при анализе протоколов испытаний, размещённых в реестре Росаккредитации: применённые методики при оценке токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и наличия ГМО оказались неподходящими и не соответствующими требованиям.





В связи с этим ООО «Меркуши Агро» получило официальное предостережение, а декларация о соответствии на указанный серийный выпуск пшеницы была аннулирована решением надзорного органа.

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