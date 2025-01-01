Стартовую поддержку получат 14 проектов начинающих фермеров из Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье определили победителей конкурса на получение гранта «Агростартап». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Эта мера поддержки помогает тем, кто только начинает своё дело. Размер гранта составляет от 1,5 до 3,5 млн руб. В 2025 году в Пермском крае отобраны 14 перспективных проектов в сфере сельского хозяйства — из 47 поданных заявок, поступивших из 25 округов региона. Среди лауреатов — инициатива Ирины Величко из Чернушинского округа, ориентированная на выращивание жимолости. В планах заявителя не только организация производства свежих ягод, но и их переработка с последующим сбытом за пределы края.

Представить и обсудить лучшие проекты можно будет на региональном форуме «Прикамский Агрофест-2025», который состоится 17 и 18 июля в п. Ферма. В рамках мероприятия участники затронут ключевые темы, связанные с повышением производственной эффективности в агропромышленном комплексе — от современных технологий кормления до создания молочно-товарных комплексов и внедрения цифровых решений для управления.

Отдельное внимание на площадке форума будет уделено кадровому вопросу — привлечению специалистов в отрасль и популяризации сельского хозяйства среди молодёжи. В рамках «Агрофеста» также пройдут фестиваль сельской молодёжи и выставка специализированной техники для аграрного сектора.





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