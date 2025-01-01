«Протон-ПМ» в Перми ввёл в эксплуатацию современные стенды Оборудование появилось на площадке в Новых Лядах Поделиться Твитнуть

На заводе «Протон-ПМ» в Новых Лядах открыли новые испытательные стенды, произведённые в России. Как сообщает пресс-служба предприятия, стенды оснащены автоматизированными системами, которые собирают и обрабатывают данные, а также анализируют результаты испытаний.

Первый стенд предназначен для тестирования сборочных единиц сжатым воздухом, второй — для проверки деталей на прочность и герметичность с помощью воды под давлением. Также есть стенд для испытаний с воздушно-гелиевой смесью, который проверяет узлы с помощью гелия в специальных барокамерах. Он изготовлен пермским ООО «Эл-Скада».





В стендах используются современные измерительные приборы, что позволяет получать более точные результаты и уменьшает влияние человеческого фактора.





«Оборудование расширяет технологические возможности АО «Протон-ПМ», так как позволяет проверять на работоспособность крупногабаритные узлы», — добавили в пресс-службе.





Напомним, пермское предприятие «Протон-ПМ» входит в структуру АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос».

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