Алёна Бронникова Директора пермской фирмы подозревают в пособничестве коммерческому подкупу Суд рассмотрит уголовное дело Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего гендиректора организации за пособничество в коммерческом подкупе. Прокуратура Мотовилихинского района утвердила обвинительное заключение. Обвиняемому вменяют п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, за заведомо незаконные действия, в крупном размере).

По версии следствия, 20 июня прошлого года обвиняемый по просьбе знакомого бизнесмена выступил посредником в передаче ему 200 тыс. руб. от поставщика. Незаконное вознаграждение предполагалось в рамках исполнения договора по изготовлению, поставке и беспрепятственной приёмки четырёх мостовых электрических однобалочных взрывозащищённых кранов. Продукция не прошла контроль качества в силу множественных дефектов лакокрасочного покрытия и коррозии металла.

«Обстоятельства совершения преступления стали известны правоохранительным органам, поскольку получатель услуг обратился с заявлением, и в дальнейшем уже действовал под контролем оперативных подразделений», — рассказали в краевой прокуратуре.

Уголовное дело в отношении подозреваемого в пособничестве подкупу передано в суд для рассмотрения по существу.

По информации краевого СКР, в отношении получателя коммерческого подкупа уголовное дело находится в производстве следователя. Предприниматель, который явился инициатором, освобождён от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о совершённом им преступлении.

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