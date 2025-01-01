Алёна Бронникова Районная администрация Перми закупает очки виртуальной реальности Стоимость контракта составит почти 130 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: yanalya / freepik.com

В Перми администрация Индустриального района в рамках реализации инициативных проектов планирует приобрести шесть очков виртуальной реальности. Стоимость поставки составит 129,9 тыс. руб.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, на участие в конкурсе заявилась одна компания. С ней мэрия намерена подписать контракт. Имя победителя не раскрывается.

В техзадании указано, что устройства для персонального компьютера или ноутбука должны иметь совместимость с платформой Android, угол обзора — 90 градусов, разрешение 2560х1440 пикселей, объём встроенной памяти - 16 Гб, оперативной - 2 Гб.

Срок поставки очков — 30 календарных дней с момента заключения контракта. Доставка производится в общественный центр «Стахановец» (ул. Стахановская, 18).

По информации на сайте администрации Перми, ТОС «Стахановский» реализует с 1 мая по 15 декабря 2025 года инициативный проект «Думаем о будущем, сохраняем ценности», или дооснащение ОЦ «Стахановец» для расширения спектра деятельности и вовлечения молодёжи в деятельность ТОС. В его рамках будут организованы молодёжное антикафе, лаборатория здоровой еды для проведения мастер-классов по здоровой пище и заготовке сублимированных продуктов для нужд СВО, расширение деятельности Клуба настольных игр возможностью командных игр с применением VR-технологий, и др.

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