Директора дома престарелых в Прикамье оштрафовали за отсутствие пандусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прокурорской проверки, проведённой в Гремячинске, выявлены нарушения в работе частного пансионата для пожилых людей и инвалидов.

Проверяющие установили, что здание учреждения не оборудовано пандусами, а высокие пороги создают постояльцам трудности при передвижении. Санитарные комнаты не соответствуют требованиям комфорта и безопасности для граждан с ограниченной мобильностью, так как не оснащены специальными приспособлениями. Поверхность прилегающей территории неровная, что также затрудняет передвижение.

По результатам проверки руководитель данного учреждения был привлечён к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ за уклонение от создания доступной среды для инвалидов. Ему назначен штраф.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с устранением выявленных нарушений и восстановлением прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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