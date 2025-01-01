В выходные в Пермском крае ликвидированы два лесных пожара На утро 14 июля активных очагов возгорания в лесном фонде не наблюдается Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае 12 и 13 июля удалось справиться с двумя лесными пожарами, возникшими в Красновишерском и Веслянском лесничествах. Возгорания были вызваны небрежным использованием огня и переходом пламени с мусорной свалки. Общая площадь, затронутая огнём, составила 0,1 га, сообщили в минприроды региона.

Всего же с начала пожароопасного сезона в Пермском крае было зарегистрировано 11 лесных пожаров, охвативших территорию в 28,07 га. При этом в течение первых 24 часов было ликвидировано 90,9% из них.

На утро 14 июля активных очагов возгорания в лесном фонде Пермского края не наблюдается.

За состоянием лесов, занимающих более 5 млн га, ведётся наблюдение с помощью 70 камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель», авиационного и наземного патрулирования, а также посредством круглосуточной работы диспетчерской службы.

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