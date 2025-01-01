В Пермском крае ожидается резкое похолодание и дожди Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС (meteo.perm.ru), на текущей неделе в Пермском крае прогнозируется заметное похолодание и осадки.

Наиболее низкие температуры ожидаются в середине недели: во вторник и среду максимальная температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. В ночное время суток в низинах столбики термометров могут опуститься до отметки в +1 градус.

Небольшие дожди вероятны в отдельных районах Прикамья в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Кратковременные осадки пройдут на большей части территории края во вторник, четверг и субботу.

В Перми наиболее высокая вероятность небольшого дождя прогнозируется во вторник и четверг.

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