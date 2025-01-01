В Перми за полгода удалено свыше 7 тысяч незаконных граффити Наибольшее количество нелегальных изображений обнаружено в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская инспекция по административно-техническому надзору отчиталась о работе по предотвращению нанесения нелегальных графических изображений на фасады зданий и сооружений Перми, а также об удалении несанкционированных граффити. За первое полугодие 2025 года инспекторы обнаружили около 8,5 тыс. незаконных рисунков. В результате предпринятых мер более 7 тыс. граффити уже исчезли с городских стен.

Наибольшее количество нелегальных граффити зафиксировано в Свердловском районе — свыше 2 тыс. изображений, из которых удалено более 1,5 тыс. В Мотовилихинском районе обнаружено более 1,7 тыс. незаконных рисунков, при этом устранено свыше 1,5 тыс. В Ленинском районе выявлено более 1,2 тыс. несанкционированных граффити, ликвидировано — более 1,1 тыс.

В ведомстве напомнили, что размещение каких-либо изображений на фасадах зданий и сооружений разрешено только в специально предназначенных для этого местах и при наличии согласия владельца объекта. За нанесение надписей, графических рисунков и прочих изображений в неположенных местах предусмотрен административный штраф. Аналогичное наказание предусмотрено и за несвоевременное удаление таких изображений.

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