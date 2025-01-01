Количество вакансий для «белых воротничков» уменьшилось в Прикамье на 20% Медианные зарплаты в вакансиях для них выросли за год на 12 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Анализ, проведённый экспертами российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, показал, что ситуация на рынке труда для «белых воротничков» в Пермском крае за последние шесть месяцев стала более напряжённой по сравнению с прошлым годом. Многие профессиональные области столкнулись с избытком специалистов, и офисные работники стали получать меньше приглашений на собеседования.

За последние месяцы усилилась конкуренция среди маркетологов, бухгалтеров, HR-менеджеров, администраторов, консультантов, аналитиков и др.

По данным hh.индекса, отражающего соотношение активных резюме к вакансиям, этот показатель увеличился почти в 1,5 раза за год. Если в апреле 2024 года он составлял около 3,7, то к маю 2025 года достиг 5,9. Это свидетельствует о значительном увеличении числа соискателей на каждую вакансию для «белых воротничков» по сравнению с прошлым годом.

Одновременно наблюдается уменьшение количества доступных вакансий. В июне 2025 года на hh.ru было размещено более 582 тыс. вакансий для офисных работников по всей стране, что на 25% меньше, чем в июне 2024 года (более 777 тыс.). В Пермском крае за первое полугодие 2025 года работодатели предложили 39,8 тыс. вакансий для офисных сотрудников, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (49,6 тыс.).

Медианные зарплаты в вакансиях для «белых воротничков» по России в целом выросли на 10 тыс. руб. за год — с 70,3 тыс. руб. в июне 2024 года до 81,3 тыс. руб. в июне 2025 года. В Пермском крае рост составил 12,3 тыс. руб. — с 56,8 до 69,1 тыс. руб. соответственно. Номинальный рост зарплат компенсировал официальную инфляцию, однако, с учётом фактической инфляции и увеличения расходов, соискатели продолжают ощущать давление на рынке труда.

Аналитики подчёркивают, что снижение числа вакансий и усиление конкуренции — реальность 2025 года, обусловленная замедлением экономического роста и стабилизацией рынка труда.

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