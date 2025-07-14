За призывы к поджогам военкоматов жителя Прикамья осудили на 10 лет Решение суда вступило в силу Поделиться Твитнуть

кадры задержания предоставлены УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативных мероприятий, проведённых УФСБ по Пермскому краю, пресечена незаконная деятельность жителя Прикамья, уличённого в публичных призывах к осуществлению террористических актов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Установлено, что пермяк распространял в интернете материалы, содержащие признаки подстрекательства к насильственным действиям против представителей правоохранительных органов и государственных структур, а также призывы к совершению поджогов зданий военных комиссариатов.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении данного лица были инициированы уголовные дела по ст. 205.2 (ч. 2) и 280.4 (п. «в» ч. 2 ) УК РФ.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно, ему ограничена свобода на 2 года и запрещено заниматься администрированием веб-сайтов и интернет-каналов в течение 5 лет. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений, после чего он вступил в законную силу.

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