Пермячку оштрафовали за нападение на полицейского Поделиться Твитнуть

Жительница Перми пришла в ярость из-за того, что её отдых был прерван сотрудниками полиции, и совершила нападение на одного из них. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в развлекательное заведение в Перми для контроля соблюдения правил продажи алкогольной продукции. В процессе проверки представители власти выключили музыку, что вызвало недовольство у одной из посетительниц. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина подошла к старшему участковому и нанесла ей удар рукой по лицу. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по ст. 318 ч. 1 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти.

Суд признал гражданку виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде уголовного штрафа 50 тыс. руб.

Женщина уплатила штраф в установленный срок.

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