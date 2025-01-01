Пермское АО «Уралмостострой» сменило директора Компанию возглавил Василий Чекуров Поделиться Твитнуть

В пермском АО «Уралмостострой» произошла смена генерального директора. Согласно информации из базы данных «СПАРК-Интерфакс», с 4 июля текущего года на эту должность назначен Василий Чекуров.

До своего назначения Чекуров возглавлял уфимский «Мостоотряд №30», являющийся филиалом АО «Уралмостострой». Игорь Соболев, занимавший пост руководителя компании с 2017 года, покинул его, как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», по причинам, связанным с состоянием здоровья.

Ранее сообщалось о завершении процесса перерегистрации АО «Уралмостострой» из Уфы в Пермь, который был осуществлён 29 апреля. Компания является исполнителем ряда значимых государственных контрактов в регионе.

По результатам деятельности в 2024 году, выручка АО от реализации продукции превысила 11 млрд руб., а чистая прибыль составила 72 млн руб.

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