На пермском авиашоу сорвалось выступление парашютистов Пилотажная группа на поршневых самолётах нарисовала в пермском небе сердечко Поделиться Твитнуть

Очевидцы пишут в социальных сетях, что на авиационном фестивале «Крылья Пармы» (0 +) было отменено выступление московских парашютистов из группы «Мечта», которые должны были показать купольную акробатику. Подобное шоу в Перми должно было состояться впервые.

Самолёт с парашютистами вернулся на взлётно-посадочную полосу аэродрома «Фролово» вскоре после взлёта. Официальных комментариев о причинах отмены выступления не было, но народная молва приписывает инцидент технической неполадке в самолёте.

Другие выступления на «Крыльях Пармы» идут по плану. Пилотажная группа «Первый полёт» нарисовала в небе несколько трогательных сердечек.

Купольная акробатика — одно из самых сложных, опасных и зрелищных направлений парашютного спорта, входящее в программу чемпионата мира и «воздушной Олимпиады» World Air Games. Команда за 60 секунд должна показать максимальное количество воздушных фигур, образованных открытыми куполами. Команда парашютного спорта «Мечта» — многократные призёры чемпионатов высокого уровня. В составе команды, которая не выступила в Перми, — заслуженный мастер спорта, десятикратный чемпион мира, семикратный рекордсмен мира, участник Рекорда Мира 100-way, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» Алексей Волынский.

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