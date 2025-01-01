В Перми директор управляющей компании предстанет перед судом из-за сошедшего с крыши снега В инциденте в январе нынешнего года пострадал ребёнок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора управляющей компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю.

Следствие установило, что 13 января 2025 года с крыши дома в Орджоникидзевском районе Перми произошел неконтролируемый сход снежно-ледяных образований, в результате чего пострадал ребёнок 2019 года рождения. Он получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, причиной инцидента стало ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по содержанию и обслуживанию многоквартирного жилого дома.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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