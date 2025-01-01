Пермский край отправил в Беларусь более 59 тонн мороженого с начала года Поставки увеличились почти в три раза Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Из Пермского края почти в три раза увеличились отгрузки мороженого в Республику Беларусь. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 11 июля этого года из Пермского края отправлено 59,5 т мороженого в Республику Беларусь. Показатель выше аналогичного периода прошлого года в 2,76 раз, когда было отправлено 21,54 т.





В пятницу, 4 июля, Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку из Пермского края более 5 т мороженого в ассортименте в Республику Беларусь. Партия соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Качество продукции подтвердила экспертиза екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».





«Автотранспорт, оборудованный морозильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара», — добавили в Россельхознадзоре.

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