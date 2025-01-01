В Прикамье в аварии в Нытвенском округе погиб мотоциклист Авария произошла на автодороге КостромаПермь Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из телеграм-канала Госавтоинспекции Пермского края / t.me/gibdd

В пятницу, 11 июля, на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь в Нытвенском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта.

Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, мотоцикл под управлением мужчины 1979 г.р. двигался со стороны Кудымкара в направлении Перми. По предварительным данным, на 1024 км мотоциклист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на «встречку». В результате он столкнулся с автомобилем «Фольксваген-Гольф» под управлением водителя 1997 г.р. и получил смертельную травму.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции Пермского края напоминают: в соответствии с Правилами дорожного движения водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечить водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.





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