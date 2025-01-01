Алёна Бронникова На время ремонтных работ в Перми скорректируют несколько маршрутов автобусов Работы будут вестись на двух улицах в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на ближайшие выходные введут корректировки в движение общественного транспорта на нескольких маршрутах. Как сообщает дептранс, изменения связаны с ремонтными работами на улицах Восстания и Ивановской в Мотовилихе.

Автобусы № 17 и 37 будут следовать до остановочного пункта «Ул. Зенкова» по улицам КИМ, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, 1905 года и Восстания. В обратном направлении они будут начинать движение с остановки «Ул. Зенкова».

При этом автобусы № 17К будут следовать до пункта «М/р Висим» без заезда в м/р Костарёво и площадь Восстания. На время изменений транспорт будет ходить по расписанию будних дней.

Автобусы, следующие по маршрутам № 26, 70 и 82, будут ходить в направлении ул. 1905 года по улицам КИМ, Ивановской, Анри Барбюса и Лифанова. В направлении ул. КИМ изменений не будет.

Корректировки будут введены с 21:00 11 июля по 00:00 13 июля.

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