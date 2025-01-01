Алёна Бронникова Прокуратура внесла представление владельцу стоянки маломерных судов в Перми Надзорный орган зафиксировал несколько нарушений законодательства Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Пермская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения требований законодательства при эксплуатации баз-стоянок для маломерных судов выявила нарушения на одном из объектов в Перми, находящихся на берегу Камы. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что на Каме в Перми организована стоянка для маломерных судов, владельцем которой не обеспечен контроль гидрометеорологической и навигационной обстановкой, выпуска судов в акваторию, противопожарной безопасности и локализации аварийных разливов нефтепродуктов. Также установлено, что спасательные круги непригодны для использования, пирсы должным образом не освещены», — рассказали в ведомстве.

Это стало причиной для внесения надзорным органом представления владельцу базы. По данным прокуратуры, после этого нарушения были устранены. На базе появились габаритные огни на понтонах, новые спасательные круги, противопожарные средства и стенды с метеорологическими данными. Помимо этого, на базе-стоянке оборудовали место для заправки судов.

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