Победитель конкурса на благоустройство в Перми внесён в реестр недобросовестных поставщиков Он представил ложные документы Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края поддержал решение Пермского УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) победителя конкурса на содержание объектов благоустройства. Как сообщает ФАС, подрядчик представил в заявке документы с ложными сведениями.

Заказчик МКУ «Содержание объектов благоустройства» провёл конкурс на содержание и благоустройство искусственных инженерных сооружений для пешеходов в Перми. Победителем конкурса стал ИП Сайлер Е.В., с которым был заключён контракт на 26,3 млн руб., но был расторгнут по решению заказчика.





Оказалось, что подрядчик для подтверждения опыта работы в сферах строительства и благоустройства представил в заявке ложные сведения.





ФАС постановила, что отказ заказчика был законным, и включила подрядчика в РНП на два года. В течение этого срока предпринимателю запрещено участвовать в закупках по содержанию объектов благоустройства.





Подрядчик пытался оспорить решение УФАС в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольщиков.

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