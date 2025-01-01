Алёна Бронникова Эксперты поделились прогнозом погоды на выходные в Прикамье Ночью температура воздуха может опуститься до 7 градусов тепла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие выходные 12 и 13 июля. По информации авторов проекта «Метеоролог и я», Прикамье в эти дни будет находиться на отдалённой восточной периферии Скандинавского антициклона. По ночам будет прохладно, но воздух будет прогреваться местами до +24°.

В субботу, 12 июля, в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, в краевой столице осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +7...+12°, днём +19...+24°, в Перми ночью +9...+11°, днём +20...+22°. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

Характер погоды 13 июля не изменится. И по осадкам, и по температуре воздуха прогноз на воскресенье совпадает с субботним.

Эксперты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 1-2°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.