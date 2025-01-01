«Уралкалий» поддерживает реализацию проектов благоустройства в Верхнекамье Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» оказывает поддержку значимым для Пермского края инициативам, направленным на улучшение городской среды и повышение качества жизни жителей Верхнекамья.

В настоящее время компания является партнёром двух масштабных проектов благоустройства: «Березники — город Авангард» и «Слобода солеваров» в Соликамске. Оба проекта реализуются в сотрудничестве с органами власти и при финансировании из федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке градообразующих предприятий.

В Березниках в рамках проекта «Березники — город Авангард» пространство у Ледового дворца на Советском проспекте преобразуется в современную общественную зону с местами для отдыха, занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Проект реализуется в соответствии с графиком: обустроена дорожно-тропиночная сеть, подготовлены основания, фундаменты для будущих застроек и парковка. На следующей неделе стартует этап озеленения — планируется высадка деревьев, кустарников, газонов и многолетних цветов. Общий объём готовности — 35%. В ближайшее время ожидается поставка на объект уникальных малых архитектурных форм: детского комплекса, кафе, тира, арт-объектов, «Лестницы славы» и др. «Уралкалий» направил на проектирование и проведение работ 10,8 млн руб.

В Соликамске продолжается благоустройство территории «Слобода солеваров». Завершён этап берегоукрепления, ведётся устройство пешеходной сети, идет подготовка к установке малых архитектурных форм и озеленению. Доставлен модульный причал длиной более 50 м и шириной более 30 м, который станет продолжением набережной. Общая площадь благоустройства составляет 24 тыс. кв. м. Проект реализуется при поддержке «Уралкалия», который направил 16 млн руб. на разработку проектной документации и выполнение работ.

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»:

— Для «Уралкалия» участие в проектах благоустройства — это стратегический вклад в устойчивое развитие территорий нашей ответственности, где проживают наши сотрудники и их семьи. Современная городская среда значительно влияет на здоровье и вовлечённость людей, формирует уверенность в завтрашнем дне. Мы стремимся поддерживать инициативы, которые делают города присутствия Компании удобными, красивыми и привлекательными для жизни.

Проекты «Березники — город Авангард» и «Слобода солеваров» реализуются при поддержке федерального бюджета. Существенные средства выделены также из краевого и муниципального бюджетов. Комплексное финансирование стало возможным благодаря победе проектов в конкурсе «Малые города и исторические поселения» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Включение в федеральную повестку подчёркивает значимость преобразований для региона и свидетельствует о высоком уровне проектных решений, ориентированных на улучшение качества городской среды и повышение привлекательности территорий для жителей и гостей.

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