Пермские врачи провели первую в стране операцию с помощью телемедицины Она проводилась через «умные очки» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Аритмологи Пермского кардиодиспансера впервые в России провели операцию с помощью телемедицины. Об этом сообщает правительство Пермского края.

В городской больнице лежала 43-летняя женщина с тяжёлой формой аритмии, которую нельзя лечить лекарствами. Она вызывала скорую для купирования приступа, но последний раз закончился госпитализацией.





Завотделением хирургического лечения нарушений ритма сердца Сергей Кучеренко провёл две операции с помощью «умных очков», транслируя операции в режиме реального времени. Врач находился на связи с коллегой-аритмологом из Москвы. Операции велись с использованием гарнитуры с высоким разрешением видео.





«У нас появилась возможность без личного присутствия, «в прямом эфире» решать ту или иную сложную задачу по хирургической тактике, по принятию решений о методах диагностики и лечения нарушений ритма сердца. В том числе проводить образовательные сессии с ведущими экспертами страны. Мы успешно выполнили обе операции пациентам с фибрилляцией и трепетанием предсердий», — отметил Кучеренко.





После операции у женщины срывов не было, сердце работает стабильно. Женщине даны рекомендации по дальнейшему лечению, через три месяца её обследуют и оценят результаты.

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