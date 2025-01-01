При поиске работы треть жителей Перми рассчитывают на помощь друзей и знакомых 36% пермяков предпочитают искать работу самостоятельно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам опроса, проведённого сервисом SuperJob, при поиске работы 33% жителей Перми рассчитывают на помощь друзей и знакомых. 36% респондентов отметили, что предпочитают искать место трудоустройства самостоятельно.

На помощь бывших и нынешних коллег в этом вопросе полагается 21% опрошенных, на свою вторую половину — 16%, на однокурсников и одноклассников — 13% и 9% соответственно. Ещё 7% надеются на родителей и 6% — на помощь других родственников.

В пресс-службе сервиса отметили, что широкий круг своих контактов для поиска работы привлекает молодёжь до 35 лет: более половины (51%) обращаются к друзьям, 25% — к однокурсникам, 20% — к коллегам или второй половине.

В то же время, 52% пермяков 35-45 лет и 40% опрошенных старше 45 лет на считают нужным обращаться к кому-либо за помощью.

Больше всего тех, кто считает наиболее эффективным самостоятельный поиск работы, среди опрошенных со средним профессиональным образованием (59%). Респонденты с высшим гораздо чаще считают возможным задействовать все свои социальные связи.

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