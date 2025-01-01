Алёна Бронникова Экс-сотрудники правоохранительных органов за деньги давали личные данные пермяков Виновным вынесли приговоры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индустриальный и Ленинский районные суды Перми признали виновными бывших сотрудников правоохранительных органов за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщает УФСБ России по Пермскому краю.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли информацию о наличии судимости, банковских счетов, справки 2-НДФЛ, а также данные об используемых абонентских номерах и детализации по ним», — рассказали в пресс-службе краевого УФСБ.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой информации, совершённый группой лиц), ч. 2 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 290 (получение взятки должностным лицом) УК РФ.

Суды назначили обвиняемым наказание в виде штрафов от 350 до 600 тыс. руб., с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные осуществлением функций представителя власти, заниматься частной детективной деятельностью — от 2 лет 11 месяцев до 3 лет. Приговоры вступили в законную силу.

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